Bank of America согласен выплатить 42 миллиона долларов властям штата Нью-Йорк

Американский финансовый конгломерат готов на такое в обмен на прекращение расследования в отношении банка, сообщает Bloomberg.

Генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман сказал, что это самая большая сумма денежных средств, которые выплачивали в Соединенных Штатах из-за нарушений при операциях на электронных торговых площадках.

Bank of America заключили секретное соглашение с некоторыми компаниями, среди которых Madoff Securities и Citadel Securities. До 2013 года фирмы могли проводить операции со средствами клиентов, без их согласия, вообще не оповещая их. За это время осуществили около 16 миллионов операций.

Представитель банка Билл Холлдин заявил, что банк не намеревался обманывать людей, которых обслуживал, или что-то от них утаивать. Он сообщил, что просто имелись проблемы в области коммуникации с клиентами.