Тысячи человек поучаствовали в акции против расизма в Брюсселе

Она прошла 24 марта. Тысячи человек прошли по брюссельским улицам, поддерживая идею акции.

Марш организовали 120 правозащитных организаций.

Сотрудники местной полиции сообщили, что марш начался в третьем часу дня по местному времени. Участники акции прошли примерно три километра. Серьезных нарушений порядка не зафиксировали. Из-за большого количества человек иногда возникали пробки на проезжей части.

В марте антирасистский марш, в котором участвовали порядка десяти тысяч человек, прошел во Флоренции. Причиной его проведения стало убийство сенегальского торговца. Несмотря на большое количество участников, все прошло довольно спокойно.