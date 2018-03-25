Российский посол поучаствовал в церемонии памяти жертв бомбардировок Сербии

Российский посол в Белграде Александр Чепурин поучаствовал в памятных мероприятиях в связи с бомбардировками Сербии 1999 года.

В них участвовали сербский президент Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Они прошли в городе Алексинац. Он понес значительный ущерб после весенних бомбардировок 1999 года. Тогда не обошлось без гибели беззащитных граждан. 14 человек погибли, около полсотни раненых. Множество зданий, в частности, жилых, разрушили.

Российский посол назвал варварством произошедшее в те года. Тысячи жизней мирных жителей бессмысленно и жестоко прервали. Чепурин отметил, что в церемонии не участвуют дипломаты из государств, совершавших бомбардировки. Никто не захотел принести извинения, раскаяться, добавил он.