ОИС Балтфлота «Адмирал Владимирский» вышло в Индийский океан

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота завершило деловой заход в порт Виктория Республики Сейшельские Острова и вышло в Индийский океан в запланированное время.

Представитель флота Роман Мартов сообщил, что судно пополнило там запасы топлива, воды и продовольствия. Экипаж, в свою очередь, поучаствовал в культурных мероприятиях и посмотрел местные достопримечательности, передает ТАСС.

«Адмирал Владимирский» вышел в поход 15 декабря прошлого года из. У него несколько задач. Во-первых, необходимо осуществить измерения метеорологических величин, а также зарегистрировать атмосферные явления. Во-вторых, провести исследования, чтобы в дальнейшем скорректировать морские навигационные карты.