Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
ОИС Балтфлота «Адмирал Владимирский» вышло в Индийский океан

ОИС Балтфлота «Адмирал Владимирский» вышло в Индийский океан

Высокая опасность схода лавин ожидается в горах Кабардино-Балкарии

Высокая опасность схода лавин ожидается в горах Кабардино-Балкарии
Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

 Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году
Вкладчики забрали из банков Латвии 365 миллионов евро за неделю

Вкладчики забрали из банков Латвии 365 миллионов евро за неделю

 Макрон дал указание провести ревизию реестров подозрительных лиц

Макрон дал указание провести ревизию реестров подозрительных лиц
ОИС Балтфлота «Адмирал Владимирский» вышло в Индийский океан

ОИС Балтфлота «Адмирал Владимирский» вышло в Индийский океан

Высокая опасность схода лавин ожидается в горах Кабардино-Балкарии

Высокая опасность схода лавин ожидается в горах Кабардино-Балкарии
Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

 Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году
Вкладчики забрали из банков Латвии 365 миллионов евро за неделю

Вкладчики забрали из банков Латвии 365 миллионов евро за неделю

 Макрон дал указание провести ревизию реестров подозрительных лиц

Макрон дал указание провести ревизию реестров подозрительных лиц
1:19   25 Марта 2018
Весь мир
67

Вкладчики забрали из банков Латвии 365 миллионов евро за неделю

Вкладчики забрали из банков Латвии 365 миллионов евро за неделю

Примерно за семь дней из банков Латвии забрали 365 миллионов евро. Это подтверждают данные Комиссии по рынку финансов и капитала.

На сегодняшний день в банках Латвии осталось вкладов на сумму 18,37 миллиарда евро. Это очень низкий уровень.

С середины февраля объем вкладов в стране уменьшился на 10,5%, что составляет 2,15 миллиарда евро. Тогда Соединенные Штаты предложили принять меры против ABLV Bank. Он один из крупнейших по величине в Латвии. Председатель правления ABLV Эрнест Бернис в конце февраля заявил о ликвидации банка. Он считает, что это наиболее верное решение в свете последних событий.

Автор: Анастасия Аои
#сша #латвия #банк #вклады #ablv
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР
Российские военные отправились обучать армию африканской республики. В Совете Федерации уверены, что у РФ на черном континенте хорошие перспективы.
11:02   24 Марта 2018
11901
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
110
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
8649
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
62
Новости smi2.ru
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

 Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

 На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

 Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт