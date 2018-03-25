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 Макрон дал указание провести ревизию реестров подозрительных лиц

Макрон дал указание провести ревизию реестров подозрительных лиц
0:51   25 Марта 2018
Весь мир
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Макрон дал указание провести ревизию реестров подозрительных лиц

Макрон дал указание провести ревизию реестров подозрительных лиц

Французский лидер Эмманюэль Макрон распорядился так из-за теракта, совершенного в 23 марта на юге Франции.

Такая информация содержится в заявлении Елисейского дворца. Его выпустили по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое прошло 24 марта.

Все службы должны соблюдать бдительность, а также необходимо отслеживать лица, за которыми замечали признаки радикализации, сказано в документе.

Подполковнику жандармерии Арно Бельтраму, погибшему от пуль преступника воздадут национальные почести. Он при захвате заложников в супермаркете 23 марта предложил поменяться местами с захваченными мирными жителями. Террорист расстрелял его. Бельтрам скончался от полученных ранений.

23 марта 26-летний житель Каркасона захватил машину. Он ранил человека, который находился за рулем и убил пассажира. После этого устроил обстрел возле казармы спецназа, где ранил еще одного человека. Потом он начал стрельбу в супермаркете Super U. Местная полиция провела специальную операцию. Стрелявшего ликвидировали. Три мирных жителя погибли и еще 16 пострадали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.  

СМИ передали, что террористическая организация «Исламское государство» (Запрещена в России) взяла на себя ответственность за случившееся.  

Автор: Анастасия Аои
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