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0:31   25 Марта 2018
Россия
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Высокая опасность схода лавин ожидается в горах Кабардино-Балкарии

Высокая опасность схода лавин ожидается в горах Кабардино-Балкарии

ГУ МЧС по региону сообщает, что это связано с сильным снегопадом.

До вечера 26 марта ожидается исключительная лавиноопасность. 

Помимо этого, прогнозируют возникновение опасных ситуаций, которые связаны с повреждением строений, линий электропередачи и связи. Возможны затруднения в движении транспортных средств.

Накануне сообщили, что в Эльбрусском районе на стоянку автотранспорта на поляне Азау сошла лавина. Она накрыла более десяти автомобилей. Пострадавших нет. Спасатели справились с последствиями происшествия.

Также силами Эльбрусского военизированного противолавинного отряда принудительно спустили четыре лавины.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #происшествия #кабардино-балкария #лавина
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