Высокая опасность схода лавин ожидается в горах Кабардино-Балкарии

ГУ МЧС по региону сообщает, что это связано с сильным снегопадом.

До вечера 26 марта ожидается исключительная лавиноопасность.

Помимо этого, прогнозируют возникновение опасных ситуаций, которые связаны с повреждением строений, линий электропередачи и связи. Возможны затруднения в движении транспортных средств.

Накануне сообщили, что в Эльбрусском районе на стоянку автотранспорта на поляне Азау сошла лавина. Она накрыла более десяти автомобилей. Пострадавших нет. Спасатели справились с последствиями происшествия.

Также силами Эльбрусского военизированного противолавинного отряда принудительно спустили четыре лавины.