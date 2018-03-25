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Умерла победительница первого конкурса «Евровидение» – СМИ

Умерла победительница первого конкурса «Евровидение» – СМИ

Швейцарская исполнительница, обладательница награды за первое место первого конкурса песни Евровидение, который состоялся в 1956 году, Лиз Ассиа умерла 24 марта. В начале этого месяца ей исполнилось 94 года.

Певица умерла в больнице в кантоне Цюрих, сообщает Blick.

Участие и первое место в «Евровидении» стали большим успехом в ее карьере. Она часто посещала песенный конкурс как почетный гость. Также она снималась в кинокартинах. Однако впервые связывать себя со сценой она начала как танцовщица.

Семь лет назад она снова участвовала в национальном отборочном туре конкурса Евровидение. В нем дошла до финала, который прошел в коммуне Кройцлинген. Стала восьмой.  

Автор: Анастасия Аои
#евровидение #общество #музыка #лиз ассиа
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