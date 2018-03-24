Дегазация проходит на трех полигонах ТБО в Подмосковье

ГУ МЧС России по Московской области сообщило об этом на своем сайте.

Так на полигоне ТБО «Кучино» пробурили более полсотни скважин для сбора биогаза, подключенных к газосжигательной установке. Количество скважин увеличат в два раза. Наладят систему переработки собранного газа в электроэнергию. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышена. Угрозы для местных жителей нет.

Проводят изучение состояния воздуха и на территории Волоколамска. Разработали карту по рекультивации полигона «Ядрово». Планируют увеличить лаборатории Мосэкомониторинга для непрерывного изучения и отслеживания состояния воздуха.

Ранее сообщили, что Таня Лозова («Девочка в розовом») вошла в состав инициативной группы по проблеме полигона. Группа осматривает старую и новую карты полигона. Таня тоже принимает в этом участие.