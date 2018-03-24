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Семь человек погибли при перестрелке в Рио-де-Жанейро

Семь человек погибли при перестрелке в Рио-де-Жанейро
23:37   24 Марта 2018
Весь мир
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Семь человек погибли при перестрелке в Рио-де-Жанейро

Семь человек погибли при перестрелке в Рио-де-Жанейро

Семь человек погибли 24 марта при перестрелке между сотрудниками местной полиции и преступниками в Росинье в Рио-де-Жанейро.

Правоохранители осматривали улицы и попали под обстрел. Семь бандитов ранили. Их отвезли в больницу. Там они скончались от полученных ранений.

В прошлом месяце бразильское правительство решило обеспечить безопасность в штате Рио-де-Жанейро, используя военных. Такой режим защиты должен продлиться весь 2018 год. Причиной этому послужил высокий уровень преступности. В прошлом году в штате убили свыше шести тысяч человек, в том числе порядка сотни сотрудников полиции.  

Автор: Анастасия Аои
#происшествия #полиция #рио-де-жанейро #бразилия #фавелы
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