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23:22   24 Марта 2018
Весь мир
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Минюст США возобновил рассмотрение вопроса о доступе к данным на смартфонах

Минюст США возобновил рассмотрение вопроса о доступе к данным на смартфонах

Американское министерство юстиции вновь обсуждает вопрос о том, как обязать компании предоставлять доступ к данным, хранящимся на произведенных ими смартфонах, правоохранителям.

Этот вопрос уже неоднократно поднимался. Один из вариантов – обращение к Конгрессу Соединенных Штатов с просьбой принять закон, решающий проблему. Его поддерживает директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей, сообщает The New York Times.

Многие американские производители смартфонов придают довольно большое значение шифрованию личных данных пользователей. По этой причине между ними и правоохранителями часто разгораются конфликты. 

Рей во время выступления на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов сказал, что бюро очень часто не может получить доступ к данным на принадлежащих преступникам смартфонах, защищенных средствами шифрования. Это усложняет расследование и возможно, способствует потере некоторых важных моментов.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #фбр #общество #смартфон #минюст сша #личные данные
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