Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»

«Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»

Сорок детей и сотрудников больницы эвакуировали из-за пожара в Краснодаре

Сорок детей и сотрудников больницы эвакуировали из-за пожара в Краснодаре
Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

 Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году
Память жертв бомбардировок НАТО почтили в Сербии

Память жертв бомбардировок НАТО почтили в Сербии

 Эксперт: Сирия должна освободить от террористов восточный берег Евфрата

Эксперт: Сирия должна освободить от террористов восточный берег Евфрата
«Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»

«Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»

Сорок детей и сотрудников больницы эвакуировали из-за пожара в Краснодаре

Сорок детей и сотрудников больницы эвакуировали из-за пожара в Краснодаре
Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

 Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году

Кличко задумался об участии в выборах президента Украины в 2019 году
Память жертв бомбардировок НАТО почтили в Сербии

Память жертв бомбардировок НАТО почтили в Сербии

 Эксперт: Сирия должна освободить от террористов восточный берег Евфрата

Эксперт: Сирия должна освободить от террористов восточный берег Евфрата
22:59   24 Марта 2018
Россия
57

«Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»

«Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»

Школьница Таня Лозова, ставшая известной на просторах интернета после митинга за закрытие полигона «Ядрово», вошла в состав инициативной группы по проблеме полигона.

Группа осматривает старую и новую карты полигона. Таня тоже принимает в этом участие, сообщил Телеграм-канал «Ядрово. Объективно». 

Десятилетняя девочка сделала угрожающий жест губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время митинга жителей Волоколамска. После чего видео, запечатлевшее этот момент, распространилось в сети. Россияне активно обсуждали это. Однако, как позже сказала сама Таня, в ее действиях на митинге нет стремления стать популярной. Она очень хочет, чтобы свалку наконец закрыли, потому что ей не безразлична судьба ее города.

На участке свалки «Ядрово» рядом с Волоколамском ввели режим ЧС. В больницы из-за плохого самочувствия регулярно обращается множество жителей города.   

Автор: Анастасия Аои
#россия #общество #волоколамск #ядрово #девочка в розовом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР
Российские военные отправились обучать армию африканской республики. В Совете Федерации уверены, что у РФ на черном континенте хорошие перспективы.
11:02   24 Марта 2018
11249
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
102
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
8599
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
82
Новости smi2.ru
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

 Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

 На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

 Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт