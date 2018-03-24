«Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»

Школьница Таня Лозова, ставшая известной на просторах интернета после митинга за закрытие полигона «Ядрово», вошла в состав инициативной группы по проблеме полигона.

Группа осматривает старую и новую карты полигона. Таня тоже принимает в этом участие, сообщил Телеграм-канал «Ядрово. Объективно».

Десятилетняя девочка сделала угрожающий жест губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время митинга жителей Волоколамска. После чего видео, запечатлевшее этот момент, распространилось в сети. Россияне активно обсуждали это. Однако, как позже сказала сама Таня, в ее действиях на митинге нет стремления стать популярной. Она очень хочет, чтобы свалку наконец закрыли, потому что ей не безразлична судьба ее города.

На участке свалки «Ядрово» рядом с Волоколамском ввели режим ЧС. В больницы из-за плохого самочувствия регулярно обращается множество жителей города.