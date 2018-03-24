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22:50   24 Марта 2018
Весь мир
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Память жертв бомбардировок НАТО почтили в Сербии

Память жертв бомбардировок НАТО почтили в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич и члены правительства страны в субботу участвуют в памятной церемонии, приуроченной к 19-ой годовщине бомбардировок НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости. Церемония с участием президента Вучича, премьер-министра Аны Брнабич, а также членов кабмина проходит вечером в городе Алексинац на юге республики, который сильно пострадал от бомбардировок сил военно-политического блока в апреле и мае 1999 года.

Тогда когда погибли 14 гражданских лиц, ранения получили 50 человек, а также были разрушены сотни построек. Перед сценой с остатками разрушенной стены дома почтить память жертв тех событий собрались более трех тысяч человек.

Автор: Алла Ларионова
#нато #сербия #весь мир #память #бомбардировки
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