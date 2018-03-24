Сорок детей и сотрудников больницы эвакуировали из-за пожара в Краснодаре

Сорок детей и работников детской краевой клинической больницы в Краснодаре эвакуировали по причине возгорания здания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в экстренных службах региона. Очаг пожара располагался на лестничном марше детской краевой клинической больницы, которая находится по адресу на площади Победы, сказал собеседник агентства.

Согласно его данным, из здания после возгорания были эвакуированы 40 человек. К настоящему времени огонь удалось ликвидировать. Причины возгорания выясняются.