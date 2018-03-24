Эксперт: Сирия должна освободить от террористов восточный берег Евфрата

Террористические группировки все еще действуют на восточном берегу Евфрата, что представляет большую опасность для всего мира.

В начале весны сообщали о боях «Исламского государства» (Запрещена в РФ) с «Демократическими силами Сирии». Последние понесли потери. Затем поступили сообщения о бомбардировках авиацией коалиции Соединенных Штатов районов Хаджина, Сусы, Аш-Шафаа, Абу-Хасана и нефтяного поля Аль-Мильх. На 22 марта летательные аппараты коалиции продолжали наносить авиаудары, сообщает ФАН.

Ряд информационных ресурсов в соцсетях, ссылаясь на источники в сирийских службах безопасности, сообщает, что боевики «Исламского государства» (Запрещена в РФ) готовят нападение. Его главными целями станут Аш-Шафаа, Ас-Сайял, Абу Хасан, Аль-Катья и Аль-Кишма.

«Демократические силы Сирии» не взяли под контроль юго-восточный район провинции Дейр-эз-Зор. Это подтверждает карта, продемонстрированная 17 марта на брифинге начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов высказался на эту тему. Он сказал, что курдским отрядам пока не удается перехватить инициативу в этом регионе, несмотря на поддержку курдов с американской стороны.

Юго-восток провинции Дейр-эз-Зор должен вернуться в состав САР под контроль законного правительства, добавил Шаповалов. Защищать свою территорию должны сирийские правительственные войска. По мнению эксперта, действия США следует рассматривать как военную агрессию, так как они не собираются действовать мирно и, вероятно, станут им препятствовать.

Эксперт считает, что необходимо подавить все очаги террористической группировки, иначе тот участок территории она так и будет использовать как плацдарм. В целом наличие любого участка под контролем боевиков является большой угрозой миру.