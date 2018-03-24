После звонка о минировании в центре Москвы эвакуировали ночной клуб

Примерно 500 человек в субботу были эвакуированы вечером из клуба Brooklyn Hall в центре Москвы после анонимного сообщения о «минировании».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах российской столицы в субботу. Отмечается, что после звонка с угрозой взрыва из концертного зала Brooklyn Hall на Дербеневской набережной решили провести эвакуацию. Согласно данным источника, в настоящее время сотрудники экстренных служб Москвы проверяют все помещения клуба.

По оценке спецслужб, только в российской столице ущерб от ложных минирований составил около 150 миллионов рублей.