Космонавты отключили свет на МКС в рамках акции «Час Земли»

Космонавт-испытатель из России Антон Шкаплеров разместил в социальной сети снимок российской части Международной космической станции, где выключен свет.

Космонавты из России выключили свет в модуле «Звезда» в знак неравнодушия к будущему Земли. Включены только компьютеры управления, потому что без них обойтись нельзя.

Акция проходит 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. Всемирный фонд дикой природы просит отключить в это время свет и приборы, поглощающие электричество. Это происходит каждый год.

В 2017 году акция стала самой масштабной. К ней присоединились порядка 150 российских городов. Сегодня в российской столице она проходит в десятый раз. Погасили подсветку достопримечательностей. В шестой раз отключили дополнительное освещение Кремля.