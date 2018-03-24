Почти 150 тысяч человек участвуют в марше против оружия в Нью-Йорке

Мэр города Билл Де Блазио присоединился к движению.

В аккаунте в Twitter он написал, что порядка 150 тысяч человек вышли на нью-йоркские улицы за мир.

Акция «Марш за наши жизни» проходит в 24 марта в Вашингтоне, Нью-Йорке и ряде других городов, в том числе, Паркленде, где в феврале этого года бывший ученик расстрелял в школе учеников и учителей.

В Вашингтоне в конечной точке шествия установили сцену. Местные СМИ сообщали, что там выступят активисты, очевидцы, знаменитые люди.

Американское общество просит власти принять меры по защите учебных заведений. Реальные действия приняли пока только в том штате, где произошла трагедия. В начале марта там подписали закон, вводящий ограничения на ношение оружия. Возраст покупки оружия там теперь составляет 21 год и при этом ввели период ожидания в три дня, чтобы помешать тем, кто купил его порыве злости.