Пьяного пилота задержали перед вылетом в Германии

В германском Штутгарте перед вылетом задержали второго пилота, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает сообщает Die Welt. Согласно информации местных правоохранителей, пилота задержал сотрудник аэропорта, который почувствовал исходящий от него запах спиртного и заметил странную походку. При этом летчик имел при себе необходимое медицинское заключение.

Пассажирский лайнер должен был отправится в Лиссабон. На его борту находились 106 человек.