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21:32   24 Марта 2018
Весь мир
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Пьяного пилота задержали перед вылетом в Германии

Пьяного пилота задержали перед вылетом в Германии

В германском Штутгарте перед вылетом задержали второго пилота, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает сообщает Die Welt. Согласно информации местных правоохранителей, пилота задержал сотрудник аэропорта, который почувствовал исходящий от него запах спиртного и заметил странную походку. При этом летчик имел при себе необходимое медицинское заключение. 

Пассажирский лайнер должен был отправится в Лиссабон. На его борту находились 106 человек.

Автор: Алла Ларионова
#германия #происшествия #пилот #алкоголь #общество
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