Крым ответил на угрозы блокировки моста от украинских радикалов

Министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский прокомментировал заявление лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» (Запрещена в РФ) Ленура Ислямова о блокировании движения транспортных средств по Крымскому мосту.

Ислямов заявил, что необходимо фиксировать все транспортные средства, которые там проедут, и ввести санкции против приезжающих в Крым этим путем. Он сказал, что собирается приложить все усилия, чтобы помешать движению по этому мосту.

Полонский считает, что на такого рода заявления вообще не стоит обращать внимание. Он сказал, что блокировать движение на Крымском мосту никто не сможет. Так сообщает РИА «Новости».

Досрочное открытие автодорожной части моста через Керченский пролив запланировали на май 2018 года. Ранее в планах это думали сделать только в декабре. Досрочное открытие стало возможным благодаря строителям, которые опережают график.