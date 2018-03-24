Лондон фактически подтвердил разработку химоружия, считают в российском посольстве
Заявление главы секретной лаборатории Минобороны Британии в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда подтвердил, что на данном объекте, ведется разработка отравляющих веществ.
Об этом сообщил в субботу представителям СМИ пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Лондоне. Говоря о заявлении Эйткенхеда относительного того, что в лаборатории были приняты очень строгие меры контроля, не позволяющие «чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта» он заявил:
«Британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ»