Лондон фактически подтвердил разработку химоружия, считают в российском посольстве

Заявление главы секретной лаборатории Минобороны Британии в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда подтвердил, что на данном объекте, ведется разработка отравляющих веществ.

Об этом сообщил в субботу представителям СМИ пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Лондоне. Говоря о заявлении Эйткенхеда относительного того, что в лаборатории были приняты очень строгие меры контроля, не позволяющие «чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта» он заявил: