После жалоб детей на здоровье в Волоколамске пройдет масштабная диспансеризация

Дополнительную масштабную диспансеризацию проведут в Волоколамском районе Подмосковья из-за жалоб местных детей на состояние здоровья.

Об этом журналистам в субботу сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Ранее 76 школьников здесь обратились за медицинской помощью по причине плохого самочувствия. Шестерых из них решено было госпитализировать.

По информации властей, состояние детей ухудшилось из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Местные жители считают, что это связано с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона «Ядрово».