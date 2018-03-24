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20:30   24 Марта 2018
Россия
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Всех ранее госпитализированных детей выписали из больницы в Волоколамске

Всех ранее госпитализированных детей выписали из больницы в Волоколамске

Все 11 детей, которые на прошлой неделе поступили в Волоколамске в больницу с различными жалобами после выброса свалочного газа с полигона, были выписаны из стационара.

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков. Все 11 детей, проходившие диагностическое обследование, к настоящему моменту выписаны из стационара и находятся дома. Отмечается, что никаких патологий не обнаружено, дети сейчас находятся на динамической наблюдении. По его данным, результаты взятых у пациентов анализов на токсикологию отрицательные.

Автор: Алла Ларионова
#россия #дети #происшествия #общество #волоколамск
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