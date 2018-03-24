Всех ранее госпитализированных детей выписали из больницы в Волоколамске

Все 11 детей, которые на прошлой неделе поступили в Волоколамске в больницу с различными жалобами после выброса свалочного газа с полигона, были выписаны из стационара.

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков. Все 11 детей, проходившие диагностическое обследование, к настоящему моменту выписаны из стационара и находятся дома. Отмечается, что никаких патологий не обнаружено, дети сейчас находятся на динамической наблюдении. По его данным, результаты взятых у пациентов анализов на токсикологию отрицательные.