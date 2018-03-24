Ситуация накаляется: эксперт прокомментировал поборы мирного населения курдами в Сирии

Гражданская администрация, установленная курдскими вооруженными формированиями, в городе Ат-Табка, расположенном в западном пригороде Ракки, наложила на население налог в 500 сирийских лир в поддержку жителей Африна.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на телеканал Al-Manar. Отмечается, что налог распространяется и на беженцев в лагере Твехина, расположенном в Ат-Табке. При этом те, кто откажется платить, будут изгнаны гражданской администрацией.

Курдские ополченцы из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) не в первый раз собирают с мирного населения деньги. Перед сдачей Африна на блокпостах курдские бойцы собирали с простых граждан некую плату за то, чтобы те попросту смогли покинуть город.

В 29-м докладе Комиссии ООН по расследованию в САР под названием «Я потерял свое достоинство: сексуальное и гендерное насилие в Сирийской Арабской Республике» говорится о непростом положении представительниц женского пола в лагерях для беженцев, организованных на подконтрольных курдам территориях. Для того, чтобы покинуть такой лагерь женщинам и девочкам необходимо заплатить деньги, а также заручиться поддержкой «гаранта» в лице мужчины-сопровождающего.

Стоит отметить, что в официальных документах Пентагона сообщается о том, курдские вооруженные формирования в Сирии не испытывают дефицит в финансировании. Согласно плану бюджета США на антитеррористическую деятельность на Ближнем Востоке, который опубликован на сайте замглавы Пентагона, каждому бойцу «партнерских сил» военным командованием США выплачивается от 200 до 400 долларов. Эти средства направляются сверх расходов на их вооружение. В общем на поддержку курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) и создание на их основе «Сил безопасности границы» американским руководством планируется отправить более 350 миллионов долларов.

Провинция Ракка не являются местом компактного проживания курдов. Эти территории были заняты «Демократическими силами Сирии» в 2017 году в боях с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство». В районе преимущественно проживает суннитское население, но курды отказываются добровольно покидать эти земли и передавать их под контроль Дамаска.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в беседе с корреспондентом агентства заявил о том, что ничего хорошего в этих поборах нет:

«То, что сейчас происходит на территориях, контролируемых курдскими вооруженными формированиями, сейчас можно охарактеризовать как самовольные действия, поскольку все эти территории должны были быть переданы под контроль официального Дамаска, еще после того, как ИГИЛ потерпел военный разгром на территории Сирии», — отметил эксперт.

По его словам, сам факт поборов ставит под сомнение то, чем занимаются курдские вооруженные формирования. Согласно мнению собеседника агентства, стремление курдов обособиться от сирийского правительства, создать нечто похожее на автономию на территории САР, к чему их, в том числе, подстегивают США, ведет лишь к эскалации конфликта в стране.

«Турецкая операция в Африне это в очередной раз продемонстрировала. На мой взгляд, правильным направлением работы была бы передача всех территорий, где сейчас находятся «Отряды народной самообороны» и «Демократические силы Сирии» под контроль официального Дамаска», - добавил Онтиков.

Эксперт также напомнил, что такие варианты предлагались курдам представителями РФ незадолго до старта операции армии Турции в Африне, однако в ответ был получен отказ. После начала «Оливковой ветви» в город вошли сирийские ополченцы из «Национальных сил обороны» (NDF), призвавшие курдов передать земли под контроль правительства Башара Асада, а оружие — под контроль сирийских военных:

«Курды опять отказались. И буквально вчера, Салих Муслим, один из бывших лидеров партии «Демократический союз», обвинил Россию в том, что она якобы дала зеленый свет на турецкую операцию в Африне. При полном уважении к курдам и при том, что у России с ними теснейшие исторические связи, такого рода выпады абсолютно неприемлемы. Ведь курды ведут себя так, как будто хотят использовать и Россию, и Дамаск как пешку, чтобы огородиться силами сирийской армии или российскими дипломатическими усилиями от турок, а самим выйти сухими из воды. Но все же понимают, что происходит.е».

По мнению эксперта, верным направлением стала была бы передача всех территорий под контроль законного руководства САР, а также участие курдов в разработке новой конституции страны, где были бы прописаны их особые права, но без автономии:

«Я более чем уверен, никаких вопросов у сирийских властей такие вещи бы не вызвали, и курды смогли бы жить на тех территориях, где они проживали».

Онтиков уверен, что такой вариант был бы правильным. Курды, заявил он, должны понимать, что ни Сирия, ни Турция, ни Иран, ни Ирак никогда не позволят им самовольно создать на Ближнем Востоке независимое государство или же федеративный регион. Ведь тем самым, напомнил собеседник агентства, будет нанесен удар целостности САР, но США подталкивают курдов к такому деструктивному курсу.

Кроме того, эксперт не исключил дальнейшего обострения ситуации с курдами.