Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

Флагман американского подводного флота субмарина Hartford застряла во льдах Арктики.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако получил широкую известность лишь сейчас, отмечает «Россия 24». Подлодка была направлена на учения для отработки условных «ударов по России». В результате она не смогла всплыть для отработки запуска ракет, застряв во льду.

В сети было опубликовано видео подлодки, снятое российским вертолетом.