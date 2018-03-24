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18:33   24 Марта 2018
Россия
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Скрипаль стал жертвой противников России, заявил Кадыров

Скрипаль стал жертвой противников России, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что отравленный в британском Солсбери Сергей Скрипаль стал жертвой врагов России, которые хотят ее изоляции.

Напомним, 4 марта этого года в Соединенном Королевстве были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, однако российская сторона это категорически отрицает.

«Кто бы это ни сделал, ими руководили именно те силы, или страны, которые любыми путями хотели добиться международной изоляции России»,  — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #кадыров #британия #политика #скрипаль
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