Скрипаль стал жертвой противников России, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что отравленный в британском Солсбери Сергей Скрипаль стал жертвой врагов России, которые хотят ее изоляции.

Напомним, 4 марта этого года в Соединенном Королевстве были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, однако российская сторона это категорически отрицает.