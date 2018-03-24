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18:19   24 Марта 2018
Россия
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Глава Волоколамска попросил граждан не приводить на пикеты детей

Глава Волоколамска попросил граждан не приводить на пикеты детей

Исполняющий обязанности главы Волоколамского муниципального района Андрей Вихарев обратился к жителям, призвав их не приводить на экологические пикеты детей.

Его слова в субботу приводит РИА Новости. Вихарев также отметил, что митинги в городе не проводятся.

«У нас проходят пикеты, а не митинги. Это разные вещи», — подчеркнул он.

Накануне появилась информация о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев после ситуации с полигоном «Ядрово» уволил главу района Евгения Гаврилова. Исполняющим обязанности был назначен Андрей Вихарев.

Автор: Алла Ларионова
#россия #происшествия #общество #волоколамск #ядрово
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