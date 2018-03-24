Массовая драка произошла у железнодорожной станции в Москве

Массовая драка произошла рядом с железнодорожной станцией Авиационная на проспекте Туполева в Москве, сообщает очевидец.

Драка произошла у магазина «Атак». По информации источника, два человека находятся в бессознательном состоянии. Известно, что пострадавшие ударились головами об асфальт. Возможный зачинщик драки предпринимал попытки продолжить драку.

Как сообщил источник ИА «Политика сегодня» в правоохранительных органах, к моменту прибытия полицейских обе стороны конфликта разошлись. Очевидцы сообщили стражникам порядка, что произошла пьяная драка.