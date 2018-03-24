Песков: Путин и Трамп понимают необходимость личной встречи

Президент РФ Владимир Путин и американский коллега Дональд Трамп понимают важность личного общения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу «МИР 24».

Представитель Кремля отметил, что для встречи политиков существует много причин. Это касается и региональных проблем, и глобальной безопасности, в частности, денуклеаризация Северной Кореи.

Песков также коснулся недавнего телефонного разговора, в котором Трамп поздравил Путина с победой на выборах. По словам пресс-секретаря, этот шаг во многом характеризует отношения глав двух держав. Звонок в первую очередь носил «протокольный характер».