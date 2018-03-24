Общественный штаб откроют на полигоне «Ядрово»

Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Подмосковья Марина Юденич заявила, что с субботы, 24 марта, на полигоне «Ядрово» откроют общественный штаб.

По словам председателя, штаб будет расположен на полигоне. В него вошли представители протестных движений Волоколамска, сотрудники Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом стало известно из телеграм-канала «Воробьев LIVE».

На полигоне установлены несколько камер видеонаблюдения. Сокращен прием автомобилей с мусором со 190 до 80 машин.