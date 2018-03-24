Клинцевич заявил, что высылка дипломатов РФ из США сорвет встречу Путина и Трампа

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости заявил, что высылка российских дипломатов из США может сорвать возможную встречу президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Политик отметил, что глава США стоит перед сложным выбором. Новый советник американского президента Джон Болтон не отрицает, что намерен серьезно обновить состав администрации. Давление, которое на Трампа оказывают партнеры, НАТО и в особенности Великобритания, серьезный фактор, подчеркнул Клинцевич.

Вполне вероятно, что Трамп не хочет высылать российских послов. Такой шаг перечеркнет последний разговор с Путиным и возможную встречу политиков в будущем. К тому же, считает сенатор, это не укрепит мировой безопасности.