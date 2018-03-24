Песков: Путин знает, как работать на посту президента дальше
Президент России Владимир Путин, переизбранный на новый срок, знает, как будет работать на этом посту дальше, заявил официальный представитель Кремля Дмтрий Песков.
«Он полон планов, времени на передышку нет», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Теперь президент намерен осуществить технологический рывок, а также значительно продвинуться в улучшении качества жизни, повышении уровня благосостояния граждан. Детальная дорожная карта ясна Путину, и без каких либо промедлений она будет реализована, отметил Песков.