Опубликовано видео, на котором Грудинин сбривает усы

В сети появилось видео, запечатлевшее, как бывший кандидат на пост президента РФ Павел Грудинин сбривает усы.

Соответствующая запись была опубликована на YouTube-канале журналиста Максима Шевченко в субботу днем. На видео Грудинин говорит о том, что формально проиграл пари с Юрием Дудем и теперь как честный человек должен сбрить усы.

Речь идет о споре между бывшим кандидатом от КПРФ и Дудем, согласно которому, Грудинин должен избавиться от растительности на лице в том случае, если по результатам выборов наберет менее 15% голосов избирателей. В итоге политик набрал 11,77%, проиграв спор.