Песков заявил, что Путин всегда выступает за прозрачные выборы

Президент РФ Владимир Путин всегда выступает за прозрачные выборы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «МИР 24».

Представитель Кремля отметил, что российский лидер всегда требует чистоты выборов. Это касается как президентских, так и парламентских. По мнению Путина, других условий, неконкурентной атмосферы быть не должно.

Песков коснулся сообщений о нарушениях на голосовании, пояснив, что всегда есть много претендентов «трубить» насчет «каруселей», «вбросов» и подтасовок.