Около 50 тыс жителей Дагестана остались без электричества

Без электроснабжения остались примерно 50 тысяч человек в Дагестане из-за непогоды.

Соответствующие данные появились в субботу на официальном сайте Минэнерго РФ. Отмечается, что в настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются все необходимые меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов.

В аварийно-восстановительных работах задействовано 16 бригад в составе 42 человек и 24 единиц специальной техники. Ситуация с энергоснабжением в регионе остается на особом контроле Минэнерго России.