Митинг в Волоколамске не интересен Навальному

В подмосковном Волоколамске у здания администрации проходит митинг против мусорной свалки «Ядрово». Местная власть выслушала жалобы населения на проблему с полигоном.

Блогер Алексей Навальный заявил, что посетит митинг в городе. Но небольшая акция, видимо, не заинтересовала его, поэтому Навальный скорее всего посетит свалку. Местные жители не рады приезду блогера и открыто заявляют, что не хотят видеть его в Волоколамске.

Представители местной администрации выслушали жалобы населения. Диалог прошел спокойно и конструктивно. Часть митингующих разошлась по домам. Сейчас в митинге принимают участие не более ста человек.