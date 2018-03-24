Митинг в Волоколамске не интересен Навальному
В подмосковном Волоколамске у здания администрации проходит митинг против мусорной свалки «Ядрово». Местная власть выслушала жалобы населения на проблему с полигоном.
Блогер Алексей Навальный заявил, что посетит митинг в городе. Но небольшая акция, видимо, не заинтересовала его, поэтому Навальный скорее всего посетит свалку. Местные жители не рады приезду блогера и открыто заявляют, что не хотят видеть его в Волоколамске.
Представители местной администрации выслушали жалобы населения. Диалог прошел спокойно и конструктивно. Часть митингующих разошлась по домам. Сейчас в митинге принимают участие не более ста человек.
Навальный как всегда решил пропиариться за чужой счет и отправился на полигон «Ядрово» в Волоколамском районе. Реакция местных жителей его точно не обрадует pic.twitter.com/hZ1jLsfMb2— Актуальная Политика (@Current_policy) March 24, 2018