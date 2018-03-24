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15:57   24 Марта 2018
Россия
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Митинг в Волоколамске не интересен Навальному

Митинг в Волоколамске не интересен Навальному

В подмосковном Волоколамске у здания администрации проходит митинг против мусорной свалки «Ядрово». Местная власть выслушала жалобы населения на проблему с полигоном.

Блогер Алексей Навальный заявил, что посетит митинг в городе. Но небольшая акция, видимо, не заинтересовала его, поэтому Навальный скорее всего посетит свалку. Местные жители не рады приезду блогера и открыто заявляют, что не хотят видеть его в Волоколамске.

Представители местной администрации выслушали жалобы населения. Диалог прошел спокойно и конструктивно. Часть митингующих разошлась по домам. Сейчас в митинге принимают участие не более ста человек.

 

Автор: Павел Никифоров
#россия #навальный #общество #волоколамск
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