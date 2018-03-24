Песков: Западные санкции не повлияют на интеграционные процессы в ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процессам интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не помешают антироссийские санкции, которые может ввести Запад. Об этом сообщает «Мир 24».

Песков отметил негативное влияние санкций, однако, по его словам, они не имеют решающего значения в интеграционных процессах, которые развиваются в позитивном русле. Представитель Кремля также подчеркнул, что процессы интеграции являются показателем поведения Москвы во внешнеполитической сфере. По его словам, глава государства убежден, что интеграционные процессы необходимо и дальше развивать в пространстве бывшего СССР.