Крупный пожар произошел в жилом доме в Москве

Сотрудники Главного управления МЧС России по Москве пытаются установить причину пожара, который возник в жилом доме по Хабаровской улице.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать. Сообщений о пострадавших нет. Пожар возник во втором корпусе дома номер 18 по Хабаровской улице. Сотрудники МЧС эвакуировали семь человек. Сообщается, что площадь возгорания составила порядка 15 квадратных метров. Причины произошедшего выясняются.

Ранее поступила информация, что причиной пожара мог стать взрыв бытового газа.