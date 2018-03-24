Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 26 мая посетит Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в Осаке.

Голодец напомнила, что в прошлом году состоялись четыре встречи Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным. В Осаке накануне прошел российско-японский симпозиум, тема которого — обмен между университетами с будущей подготовкой кадров для производственных сфер России и Японии.