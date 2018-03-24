Эксперт о визите Навального в Волоколамск: Кроме выездного цирка ни на что не способен

Жители подмосковного Волоколамска проводят акцию против мусорного полигона. Тем временем блогер Алексей Навальный, несмотря на нежелание активистов видеть его на акции, решил приехать в город.

Об этом передает в субботу корреспондент ФАН с места событий.

Напомним, дегазация полигона «Ядрово» в Подмосковье будет выполнена до 15 июня. Об этом заявил спецпредставитель губернатора региона по вопросам экологии Александр Чупраков. Кроме того, власти планируют провести конкурс на лучший проект благоустройства этой территории.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии агентству заявила, что ситуация в Волоколамске развивалась на протяжении долгого времени. Однако после широкой огласки проблемы в СМИ подобные вопросы перехватываются различными медийными персонами. В частности, она прокомментировала действия Навального, делающего все ради пиара.

«Откуда Навальный знает, как решать проблему с полигоном? Я сомневаюсь, что он вообще знал о существовании данного вопроса, пока ситуация не получила широкое освещение в СМИ», - заявила она.

По словам эксперта, люди ждут решения, а не популизма. По мнению Елисеевой, Навальный кроме выездного цирка ни на что не способен. Блогер, отмечает политолог, готов ездить по местам, где существуют проблемы, только для того, чтобы не терять цитируемость. Однако, считает Елисеева, Навальному абсолютно безразлично решение вопроса. Главная задача активиста - не теряться в повестке, подчеркнула она.