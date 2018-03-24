Новый участок полигона «Ядрово» откроют 14 апреля

Заместитель председателя правительства Подмосковья Александр Чупраков сообщил, что с 14 апреля начнет функционировать новый участок мусорного полигона «Ядрово». Отмечается, что новое тело свалки почти готово. По словам Чупракова, новый участок снабдят специальной системой очистки фильтрата.

Обо всем этом сообщает «360». В ближайшее время на полигон должны доставить голландское оборудование для дегазации. До 14 апреля мусор будут свозить на старый участок, однако количество машин было решено сократить со 190 до 80 штук.

В рамках предотвращения возникшей ситуации было принято решение установить камеры видеонаблюдения на территории полигона, развернуть штаб МЧС, мобильные лаборатории и 6 станций экологического мониторинга. Также организовано постоянное тепловизионное обследование тела полигона.