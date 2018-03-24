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15:06   24 Марта 2018
Россия
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Проект по благоустройству полигона «Ядрово» выберут на конкурсной основе

Проект по благоустройству полигона «Ядрово» выберут на конкурсной основе

Проект по благоустройству полигона «Ядрово» планируется выбрать на конкурсной основе. Об этом журналистам заявил заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил о том, что планируется подготовить проект благоустройства Волоколамска, а местные жители «увидят изменения в лучшую сторону».

Напомним, на территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который на протяжении долгого времени доносится в ближайшие населенные пункты. На минувшей неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В результате за медпомощью в Волоколамске обратились несколько десятков детей.

В качестве первых шагов для борьбы с загрязнением атмосферы и причинением вреда здоровью жителей были установлены камеры видеонаблюдения на входной группе и на территории полигона, на постоянной основе здесь работает штаб МЧС и мобильные лаборатории, организовано регулярное тепловизионное обследование тела полигона, стартовал прием заявок на путевки для детей Волоколамского района в оздоровительные лагеря, а также сокращен прием машин с мусором в два раза.

Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #экология #подмоковье #ядрово
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