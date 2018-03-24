Индия подозревает Cambridge Analytica в похищении личных данных граждан

Власти Индии потребовали у компании Cambridge Analytica информацию о том, использовала ли она личные данные индийских граждан. Нью-Дели ждет ответа до 31 марта.

В письме, которое было направлено Cambridge Analytica, говорится о грубом нарушении приличий и нелегальном использовании данных граждан. Газета Hindu сообщает, что разные индийские политические партии обвиняют друг друга в привлечении услуг Cambridge Analytica.

Напомним, компания Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook. Также есть информация, что компания сотрудничала с американским лидером Дональдом Трампом в ходе выборов президента США.