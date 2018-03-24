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14:41   24 Марта 2018
Весь мир
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Задержан второй возможный пособник террориста, совершившего атаки во Франции

Задержан второй возможный пособник террориста, совершившего атаки во Франции

Французские стражи порядка в субботу задержали второго подозреваемого в пособничестве террористу, совершившему атаки на юге страны.

Об этом сообщает телеканал France Info. Отмечается, что задержанному 17 лет.

Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил о задержании накануне возможной пособницы террориста. Девушка была заключена под стражу за «преступный сговор в связи с террористической акцией».

Напомним, результате серии атак во французских городах Каркасон и Треб погибли четыре человека, еще 15 были ранены. Нападавший был ликвидирован.

 

Автор: Алла Ларионова
#франция #происшествия #теракт #весь мир
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