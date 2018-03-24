Минченко: «Яблоку» нужно пересмотреть подход, чтобы не позориться с результатами выборов

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко заявил, что «Яблоку» необходимо пересмотреть авторитарный персоналистский подход внутри партии.

В ходе V конгресса Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Минченко призвал партию пересмотреть подход. После этого организация перестанет «позориться с результатами выборов». В ответ на это в зале раздались аплодисменты, передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Партия «Яблоко» выдвигала Григория Явлинского на выборы президента РФ. Кандидат набрал 1,05% голосов избирателей.