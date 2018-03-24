Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили взаимодействие на международной арене

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что 24 марта прошли телефонные переговоры глав МИД России и Белоруссии. В ходе разговора министры обсудили взаимодействие двух стран в международных вопросах.

В МИД Белоруссии добавили, что министры обговорили графики двусторонних контактов на разных уровнях. Также поднималась тема проведения в Минске заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое запланировано на 6 апреля.