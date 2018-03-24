Отзыв посла ЕС в Москве - проявление солидарности с Британией, заявил Песков

Отзыв посла Европейского союза в Москве Маркуса Эдерера является необходимым проявлением солидарности Брюсселя с Великобританией.

Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу «Мир 24» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского главы также отметил, что попытки Москвы способствовать выяснению обстоятельств инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери до сих пор не увенчались успехом.