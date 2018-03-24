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14:23   24 Марта 2018
Россия
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Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов

Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин не сбривал усы, заявил пресс-секретарь штаба Грудинина Александр Ющенко. Ранее в интернете появилось фото политика без усов. Ющенко отметил, что страница в социальной сети Инстаграм, на которой появилось фото Грудинина не является официальной страницей бывшего кандидата. 

Напомним, перед выборами Павел Грудинин и журналист Юрий Дудь заключили уговор, согласно которому политик сбреет усы, если наберет менее 15 процентов голосов на выборах. Напомним, на президентских выборах Павел Грудинин набрал лишь 11,77 процента голосов избирателей, заняв второе место.  

Автор: Виктория Разумовская
#россия #спор #дудь #грудинин
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