Автомобиль взорвался в центре египетской Александрии

Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве заминированного автомобиля в центре египетского города Александрия.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны, которые приводит издание Youm7 в субботу. Отмечается, что взрыв произошел на улице Муаскар аль-Румани в центре города.

Ранее Министерство внутренних дел Египта заявило о задержании групп экстремистов, которые связаны с запрещенной в стране ассоциацией «Братья-мусульмане». Злоумышленники, по данным силовиков, планировали провести теракты в преддверии выборов президента Египта.