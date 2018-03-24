Песков: Выборы президента РФ прошли как одни из самых транспарентных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы главы государства отмечены как самые «транспарентные, чистые и открытые».

В интервью для телеканала «МИР 24» представитель Кремля сообщил, что голосование прошло с «существенным» элементом конкуренции, несмотря на прогнозируемые результаты победителя.

Другими важными моментами прошедших выборов стали «уровень поддержки» и «международная повестка дня». Именно первый фактор по мнению Пескова сподвигнул россиян посетить избирательный участок и отдать свой голос за президента РФ Владимира Путина. К тому же, все знают, что российский лидер не позволяет никому заступить на территорию национальных интересов РФ. Именно в этом чувствуется поддержка избирателей.

При этом высокий уровень явки отмечен и за рубежом. Те, кто живет за границей, все равно продолжают оставаться россиянами, заключил пресс-секретарь.